Двух российских футболистов пожизненно отстранили за договорной матч

Комитет по этике Российского футбольного союза (КДК РФС) за совершение ставок на матчи пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности экс-игрока «Ессентуков» Зийадхана Маммадова и бывшего футболиста «СКА-Хабаровска» Дениса Деркунского.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 26 апреля пожизненно отстранил от футбольной деятельности за манипулирование результатом матча Маммадова и Деркунского, а также замешанных в деле игроков «Ессентуков» Джоси Дзаурова, Зийадхана Маммадова и начальника клуба Гванзава Магомедова.

Договорным был признан матч Второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2», который прошел в октябре и завершился со счетом 3:1 в пользу «Салюта». Результат матча был аннулирован, а хабаровскому клубу присуждено поражение со счетом 0:3.