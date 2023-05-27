Рюкзак с обрезом и наручниками нашли в подсобке супермаркета во Всеволожске

Устанавливается принадлежность оружия и боеприпасов, которые 26 мая около 17:00 обнаружены в магазине во Всеволожском районе Ленинградской области. Сумка лежала в подсобном помещении.

Внутри хранились около 10 патронов 24-го калибра, маска, наручники с двумя ключами и обрез бельгийского охотничьего ружья. Этот калибр у специалистов считается маленьким. Боеприпасы используются для учебной стрельбы или охоты на мелкую пернатую дичь.

Экспертиза установила, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. По предварительной информации, ружье не зарегистрировано. Владельца рюкзака ищет полиция.