Стало известно, когда между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны»

Как сообщают «Невские Новости», в летний период спрос на поездки между городами сильно повысится.

Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Число поездов будет увеличено с 13 по 18 июня из-за повышенного спроса на поездки. Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.