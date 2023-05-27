Тело пропавшего хозяина лодки нашли в реке Свирь возле Подпорожья

Как сообщал ivbg.ru, в экстренные службы 26 мая в 21:50 поступило сообщение об исчезновении мужчины на реке Свирь возле деревни Хевроньино. Спасатели обнаружили лодку и передали судно сотрудникам полиции.

Как сообщает днем 27 мая Аварийно-спасательная служба, спасатели Лодейного Поля в реке Свирь возле деревни Хевроньино обнаружено тело мужчины, чью лодку нашли ночью. Погибший передан полиции. Обстоятельства его гибели устанавливаются.