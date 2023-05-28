Масштабным фестивалем огня завершилось празднование Дня города в Петербурге – видео

В честь завершения празднования 320-летия Петербурга в городе прогремел торжественный салют. Он прошел в рамках Петровского фестиваля огня.

Видео: мэш на Мойке

Фестиваль продлился четыре часа. Он стартовал ровно в полночь на Стрелке Васильевского острова одновременно с разводкой Дворцового моста. Его открыли участники из Петербург, также на зрелищном шоу выступили команды пиротехников из Китая, Турции, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана.

Тысячи людей пришли увидеть представление.