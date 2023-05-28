В Гатчинском районе горит газовая станция

Утром 28 мая в поселке Торфяное Гатчинского района Ленобласти случился крупный пожар – там горит газовая станция Фрезерная.
Как сообщили в МЧС по Ленгобласти, загорелась емкость автомобильной газозаправочной станции. На месте уже работаю пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал.
В настоящее время пожар локализован.
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26.05.2023 77