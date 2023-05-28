Врач назвал виды рака с самым высоким процентом смертности

По распространенности онкологические заболевания находятся на втором месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы. В России от рака ежегодно умирают около 250 тысяч человек.

Доктор медицинских наук Павел Копосов упомянул в интервью «Российской газете» те виды рака, которые чаще всего становятся причиной смерти у россиян.

На первом месте по распространенности находится рак легких, бронхов и трахеи, от которого каждый год умирает 50 тысяч человек. У курильщиков риск заболеть в семь раз выше, чем у тех, кто не подвержен этой вредной привычке.

На втором месте в России находится рак желудка, который ежегодно уносит жизни 26 тысяч человек. Чтобы избежать подобного вида опухолей, врачи советуют отказаться от избыточного употребления алкоголя, а также от переработанных мясных продуктов, в том числе, копченых колбас.

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Следующими по смертности видами заболевания являются рак ободочной кишки и рак молочной железы. Ежегодно они уносят жизни 23 тысяч и 20 тысяч человек, соответственно. Замыкает пятерку самых летальных злокачественных опухолей рак поджелудочной железы. Ежегодно он уносит жизни около 18 тысяч пациентов.