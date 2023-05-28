Александр Дрозденко напомнил жителям Ленобласти о героической обороне Ладоги

Сегодня, 28 мая, в Ленобласти отмечают памятную дату — День победы на реке Воронежка при героической обороне Ладоги. С которой жителей Ленобласти и поздравил Александр Дрозденко.

Он напомнил, что победа ладожан и новогородцев в мае 1164 года предопределила судьбу нашего Отечества, явилась ярчайшим примером ратного мастерства, доблести и любви к Родине.

«В Ленинградской области дорожат памятью о каждом периоде истории Родины, о победах и свершениях всех наших соотечественников. И сегодня, в Год Команды Знаний, наш главный долг ― сделать все, чтобы эту память продолжили бережно хранить следующие поколения», — сказал глава региона.