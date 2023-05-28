В Минобороны РФ рассказали о подвиге Александра Дробуша в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии сержант Александр Дробуш.

Экипаж самоходной артиллерийской установки под командованием гвардии сержанта Александра Дробуша выполнял боевую задачу по прикрытию подразделений российских войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов.

Противник неоднократно обстреливал своей артиллерией наши позиции. С вышестоящего пункта управления экипажем Александра были получены координаты размещения склада с боеприпасами противника. Оценив обстановку, Дробуш нанес по нему точный удар.

Благодаря умелым действиям гвардии сержанта Дробуша и его подчиненных удалось уничтожить склад с боеприпасами противника, из-за чего артиллерия противника потеряла возможность наносить огневое поражение нашим войскам. Кроме того, за короткий промежуток времени экипажем Александра Дробуша было уничтожено два танка, БМП, восемь автомобилей, и большое количество живой силы противника.