Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.