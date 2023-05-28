Житель Тосненского района случайно выстрелил себе в живот из самодельного ружья

В полицию Тосненского района Ленобласти из больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил 35-летний мужчина с огнестрельным ранением в живот.

По словам пострадавшего, он ранил себя из самодельного ружья по собственной неосторожности.

Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили на дачном участке в массиве Форносово боеприпасы. 53-летнего собственника участка доставили в отдел полиции для дачи объяснения.

В процессе допроса было установлено, что задержанному принадлежит еще один дачный участок в поселке Кобралово Гатчинского района. Там также обнаружили и изъяли боеприпасы. Экспертиза показал, что все изъятое — боеприпасы времен войны.

Со слов задержанного, боеприпасы он выкопал в лесу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера в виде обязательство о явке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.