Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах, где введено военное положение

Владимир Путин подписал закон, допускающий проведение выборов и референдумов в регионах с действующим военным положением.
Окончательное решение будет принимать ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ. Выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории такого региона, так и на ее части.
Закон позволит провести в сентябре голосование в новых регионах России, сформировать законодательные органы власти и представительные органы муниципальных образований. Военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года.
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12.05.2023 1144