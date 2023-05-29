Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах, где введено военное положение

Владимир Путин подписал закон, допускающий проведение выборов и референдумов в регионах с действующим военным положением.

Окончательное решение будет принимать ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ. Выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории такого региона, так и на ее части.

Закон позволит провести в сентябре голосование в новых регионах России, сформировать законодательные органы власти и представительные органы муниципальных образований. Военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года.