Кухонный пожар тушили на восьмом этаже в Гатчине

Как сообщают в ГУ МЧС России по Ленобласти, 29 мая в 07:25 поступило сообщение о пожаре на восьмом этаже дома на улице Рощинской в Гатчине. По предварительным данным, на кухне горела мебель и обстановка на площади пяти квадратных метров.

На место происшествия выехали дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей. Возгорание к 07:33 ликвидировали восемь человек, задействовав две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства случившегося выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.