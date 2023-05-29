Кухонный пожар тушили на восьмом этаже в Гатчине

Как сообщают в ГУ МЧС России по Ленобласти, 29 мая в 07:25 поступило сообщение о пожаре на восьмом этаже дома на улице Рощинской в Гатчине. По предварительным данным, на кухне горела мебель и обстановка на площади пяти квадратных метров.
На место происшествия выехали дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей. Возгорание к 07:33 ликвидировали восемь человек, задействовав две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.
Причины и обстоятельства случившегося выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 947