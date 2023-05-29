Петербуржец выпал с балкона после того, как жена заперла его в квартире. В скорую позвонила 9-летняя девочка

Семейная драма развернулась 27 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около 14:00 в скорую позвонила 9-летняя девочка.

Она сообщила, что ее отец упал с балкона второго этажа на улице Шостаковича.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что жена заперла его в квартире и ушла на работу. Мужчина попытался выбраться на улицу через балкон, но не смог.