Многодетные мамы из Ленобласти завоевали «Кубок Ярославны»

Женская сборная по мини-футболу «Ленинградская семья» заняла второе место на традиционном турнире «Кубка Ярославны»

НКО «Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семья» представила Ленобласть на традиционном турнире «Кубка Ярославны» по мини-футболу среди женских любительских команд. Многодетные мамы сыграли 7 матчей, в 6 из которых одержали победу.

Отмечается, что проект «Футбол для многодетных мам в Ленинградской области» автономной некоммерческой организации «Ленинградская семья» реализуется на средства гранта губернатора региона. Он направлен на психологическую разгрузку, поддержание хорошей физической формы мам и благоприятную социальную атмосферу в семьях. Проект объединяет семьи Ленинградской области, в которых растут трое и более детей.

Ранее глава Ленобласти поздравил футболистов ФК «Ленинградец» с победой в матче против команды «Торпедо-Владимир» и досрочным выходом в первую лигу.