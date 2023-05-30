Сержант из Киришского района погиб в ходе СВО

При исполнении специальных задач в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Киришского района Ленобласти Антон Бацуков.

Мужчина служил в Вооруженных силах России в звании сержанта, он погиб 12 мая.

Соболезнования семье и близким военнослужащего принес губернатор Александр Дрозденко.

«Его подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти. Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Антона Анатольевича Бацукова, его друзьями, коллегами по прежней работе, боевыми товарищами. Боль утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида-прощание с погибшим бойцом состоится 30 мая в 11:00 в МДЦ «Восход» в Киришах.