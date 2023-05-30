Еще один житель Киришского района погиб в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погиб житель Киришского района Ленобласти Дмитрий Фомичев.

Он погиб 17 мая.

«Дмитрий Станиславович показал пример настоящего мужества, стойкости и верности своей Родине. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким… Низкий поклон, светлая память и вечная слава доблестному воину!» — выразили соболезнование семье и близким бойца в администрации Киришского района.

Гражданская панихида-прощание с погибшим бойцом состоится 31 мая в 11:00 в МДЦ «Восход» в Киришах.

Ранее стало известно о гибели сержанта из Киришей Антона Бацукова.