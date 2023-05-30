«РКС-НР» и «Центр строительного контроля и экспертиз Ленобласти» восстанавливают жилой дом в Мариуполе

Генеральный подрядчик ООО «РКС-НР» и АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области» восстанавливают многоквартирный жилой дом № 82 на улице Артема (Куинджи) в Мариуполе.

На первом этаже здания, возведенного в 1941-1948 годах, располагалась художественная школа им. А. И. Куинджи, основанная в 1967 году. В 2022-м она отметила 55-летний юбилей.

За это время школу закончили более 4000 молодых людей, многие из которых впоследствии выбрали профессии художника–оформителя, дизайнера, живописца, скульптора, театрального декоратора, графика, художника-педагога, искусствоведа.

Работы осуществляются при координации Минстроя России и по поручению ППК «Единый подрядчик в сфере строительства».