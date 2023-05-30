Финляндия показала «забор от России». Даже ров выкопают – для надежности

Пограничная служба Финляндии 30 мая опубликовала инженерную схему Восточного пограничного барьера от Российской Федерации.

Судя по графике, барьер возводится в 7,5 метрах от линии государственной границы. Забор будет усилен колючей проволокой. Также установят мачты для камер видеонаблюдения, за которыми начинается контрольно-следовая полоса со рвом.

Испытания тестового трехкилометрового участка забора возле Иматры должны начаться в июле. Сдача в эксплуатацию запланирована на август.

Согласно финским планам, вдоль 1300-километровой финляндско-российской границы будет воздвигнут 200-километровый барьер. В частности, 55 километров придется на Юго-Восточную Финляндию, которая граничит с Ленинградской областью. В период 2023-2025 годов финская сторона планирует спроектировать около 70 % барьерного заграждения.