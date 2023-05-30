Финская пограничница и член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как вечером 26 мая вышла на пробежку. Путь пролегал рядом с КПП «Вартиус».
«Я бежала в наушниках ушах, как вдруг заметила, что справа у леса метрах в 10 от меня стоит медведь», – поделилась Эрика Янкя
Животное не обратило на нее внимания. Однако далее встретился другой медведь, который начал приближаться к 27-летней спортсменке. Девушка упала на землю и приварилась мертвой. Медведь обнюхал ее лодыжки и ступни.
«Я подумала – неужели это конец?», – вспоминает Эрика Янкя
Однако медведь потерял интерес к человеку и ушел. Девушка отметила, что встреча ей запомнится надолго.
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