Финская пограничница и член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как вечером 26 мая вышла на пробежку. Путь пролегал рядом с КПП «Вартиус».

«Я бежала в наушниках ушах, как вдруг заметила, что справа у леса метрах в 10 от меня стоит медведь», – поделилась Эрика Янкя

Животное не обратило на нее внимания. Однако далее встретился другой медведь, который начал приближаться к 27-летней спортсменке. Девушка упала на землю и приварилась мертвой. Медведь обнюхал ее лодыжки и ступни.

«Я подумала – неужели это конец?», – вспоминает Эрика Янкя

Однако медведь потерял интерес к человеку и ушел. Девушка отметила, что встреча ей запомнится надолго.