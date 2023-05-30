Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 30 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. Уничтожено более 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой народной республики, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Великий Выселок и Петровское Харьковской области.