В Петербурге суд обязал Минфин выплатить 2 млн рублей оправданному мужчине

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск местного жителя к Министерству финансов о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В феврале 2020 года истца задержали за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере и поместили в СИЗО. В мае 2022 года мужчину оправдали, отпустили и признали право на реабилитацию.

Все это время мужчина был ограничен в правах. Нахождение в изоляторе спровоцировало депрессию. Пандемия COVID-19 вселяла дополнительный страх. Также от него ушла девушка.

Согласно праву на реабилитацию, истец имеет право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в правах. Суд взыскал с Министерства финансов компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.