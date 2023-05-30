В Петербурге задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

В Санкт-Петербурге 29 мая в 13:45 возле дома № 16 на Тихорецком проспекте задержали иностранца, обвиняемого умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Задержание производила опергруппа полиции совместно с Интерполом. Задержанным оказался 46-летний гражданин Республики Молдова.

По версии следствия, 15 июля 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в баре Lastaras в Кишиневе, в ходе конфликта он избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался.