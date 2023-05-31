Шесть домов проблемного ЖК «Шотландия» во Всеволожско районе введены в эксплуатацию

Дольщикам шести проблемных домов в ЖК «Шотландия» в поселке Скотное Всеволожского района Ленобласти начали выдавать ключи.

Госстройнадзор 30 мая выдал разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Строительство домов завершали за счет регионального и федерального бюджетов. Заказчиком работ выступил региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Работы на объектах были поставлены на контроль прокуратуры 47-го региона.

В итоге восстановлены права 260 граждан.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков.