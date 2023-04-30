В Волхове ввели в эксплуатацию проблемный «Дом на набережной»

В Ленобласти еще на один долгострой стало меньше.

Проблемный дом на Волховском проспекте, 53 в Волхове Ленобласти получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Ключи от своих квартир в 11-этажном доме получат 192 обманутых дольщика. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.

Ранее Госстройнадзор Ленобласти выдал акт ввода в эксплуатацию для корпуса 6.2 ЖК «Радужный» во Всеволожске.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков.