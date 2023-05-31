Фото: Мать-лисица вывела лисят на охоту в Нижне-Свирском заповеднике

Лисятам в Нижне-Свирском заповеднике уже около месяца. Они уже переходят на взрослую пищу, а скоро научатся добывать ее самостоятельно.
Как рассказали сотрудники заповедника, лисица решила покинуть выводковую нору и перебраться на поле неподалеку – здесь подрастающее поколение начнет учиться охоте. До осени малыши должны научиться выживать самостоятельно и добывать мышей, ящериц, лягушек и насекомых.
Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник
Однако, если лиса решит, что во временной норе станет опасно, семья вернется в надежное родное убежище, спрятанное в лесных зарослях.
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