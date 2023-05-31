Спасатели вытащили застрявшего в шахте котенка в Шлиссельбурге

В «Кошкиспасе» рассказали об очередной счастливой истории спасения пушистого друга.
Так, в Шлиссельбурге трехмесячный котенок провалился в вентиляционную шахту с четвертого этажа и просидел там трое суток. Хозяева малыша собирались делать ремонт на кухне и сняли решетку вентиляции.
Выход на крышу дома был закрыт, поэтому спасателям «Кошкиспаса» пришлось доставать котенка прямо из квартиры. Малыш так хотел выбраться, что сразу влез лапкой и головой в петлю специальной удавки и быстро поднялся наружу.
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19.05.2023 169