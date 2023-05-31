18 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 18 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 31 мая.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1) .

Волховский район: Паша (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+3), Сертолово (+3), Кирпичный Завод (+1).

Выборгский район: Светогорск (+1), Толоконникова (+1).

Киришский район: Кириши (+2), Пчевжа (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Починок (+2).