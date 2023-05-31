18 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 18 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 31 мая.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
  • Волховский район: Паша (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+3), Сертолово (+3), Кирпичный Завод (+1).
  • Выборгский район: Светогорск (+1), Толоконникова (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2), Пчевжа (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Приозерский район: Починок (+2).
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28.05.2023 86
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