В Ленобласти утвердили новую памятную дату

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти 22 октября будет отмечаться День разгрома немецкой флотилии в сражении за остров Сухо на Ладожском озере.

Депутаты Заксобрания Ленобласти утвердили соответствующий законопроект.

День разгрома немецкой флотилии в сражении за остров Сухо на Ладожском озере произошел 22 октября 1942 года. В этот день части Красной Армии сразились с немецким десантом на острове Сухо в юго-восточной части Ладожского озера, а корабли Ладожской военной флотилии ступили в бой с немецкой военной озерной десантной флотилией вблизи него. Одновременно шли воздушные бои советские авиации с группировкой немецких самолетов, сопровождавших десантную флотилию.

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28.05.2023 94
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