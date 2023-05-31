В Ленобласти утвердили новую памятную дату

В Ленобласти 22 октября будет отмечаться День разгрома немецкой флотилии в сражении за остров Сухо на Ладожском озере.
Депутаты Заксобрания Ленобласти утвердили соответствующий законопроект.
День разгрома немецкой флотилии в сражении за остров Сухо на Ладожском озере произошел 22 октября 1942 года. В этот день части Красной Армии сразились с немецким десантом на острове Сухо в юго-восточной части Ладожского озера, а корабли Ладожской военной флотилии ступили в бой с немецкой военной озерной десантной флотилией вблизи него. Одновременно шли воздушные бои советские авиации с группировкой немецких самолетов, сопровождавших десантную флотилию.
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