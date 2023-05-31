Никаких обсуждений о введении военного положения в России после атаки беспилотников на Москву не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется»,— сказал он.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что после атаки беспилотников в России нужно объявить военное положение.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.