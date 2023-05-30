Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников, все они поражены

Минобороны России сообщило, что утром 30 мая Украина «предприняла террористическую атаку» беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве.
В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все они уничтожены, утверждают в ведомстве. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять — сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С»» в Подмосковье.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. На месте работают экстренные службы. За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.
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30.05.2023 40