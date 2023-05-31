Волонтеры Победы примут участие в сопровождении Главного военно-морского парада

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.

Волонтеры Победы дали старт Всероссийскому конкурсу «Послы Победы. Ленинград». Победители примут участие во Всероссийском слете «Связь поколений» и помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского Флота в Петербурге и Кронштадте 30 июля.

В этом году Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко вновь обратилась в Министерство обороны с предложением об участии волонтеров и получила положительное решение.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф. Заявки будут приниматься до 20 июня включительно.

Ранее стало известно, что по поручению президента «Волонтёры Победы» проведут ряд праздничных мероприятий.