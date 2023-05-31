Дары восточных правителей русским императорам показывают на экспозиции в Выборге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с экспозицией «Дары Востока. Средняя Азия и Россия во второй половине XIX – начале XX века» в Выставочном центре «Эрмитаж-Выборг».

Выставка посвящена истории взаимоотношений России и стран Средней Азии через призму дипломатических даров, подносимых российскому императорскому дому в XIX – начале XX века. В составе экспозиции более 70 памятников из собрания Государственного Эрмитажа – вооружение, конская амуниция, подносы, кувшины, чаши, текстиль.

На выставке показаны сабли, преподнесенные императорам Николаю I, Александру II и Николаю II. А также огнестрельное оружие, например, капсюльное ружье хивинских мастеров, преподнесенное Николаю I посольством 1847 года.