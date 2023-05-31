В их числе были свиное сало, творог, сметана, колбаса и сыр.

Двух нелегальных торговцев задержали ветеринарные специалисты в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ленобласти.

В поселке Гладкое торговец попался на продаже 1,6 кг свиного сала. Мясо хранилось без холодильника, отсутствовали маркировка, ветеринарные документы и разрешение от местной администрации.

У нелегала из деревни Еглизи обнаружили свыше 32 килограммов творога, сметаны, колбасы и сыра. Ни у одного продукта не было маркировки и документов. Вся продукция подлежит уничтожению.