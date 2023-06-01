Отец угрожал сбросить пятилетнего ребенка с балкона седьмого этажа в Песочном

В поселке Песочный 31 мая спасли 5-летнего ребенка. Его угрожал сбросить с седьмого этажа 33-летний отец.
Тревогу забили соседи, которые заметили мужчину с несовершеннолетним на балконе. Росгвардейцы вместе с прибывшими на место спасателями и полицейскими взломали дверь квартиры.
Мужчину удалось задержать. Ребенок не пострадал. Мальчика передали матери, которая к этому времени вернулась домой.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 5173