Отец угрожал сбросить пятилетнего ребенка с балкона седьмого этажа в Песочном

В поселке Песочный 31 мая спасли 5-летнего ребенка. Его угрожал сбросить с седьмого этажа 33-летний отец.

Тревогу забили соседи, которые заметили мужчину с несовершеннолетним на балконе. Росгвардейцы вместе с прибывшими на место спасателями и полицейскими взломали дверь квартиры.

Мужчину удалось задержать. Ребенок не пострадал. Мальчика передали матери, которая к этому времени вернулась домой.