Российский гроссмейстер отказался играть на Кубке мира без флага и гимна страны

Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил приглашение от Международной шахматной федерации (FIDE) выступить в Кубке мира, но отклонил его. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российские шахматисты смогут сыграть на турнире в нейтральном статусе. Однако 33-летний россиянин в своем видеообращении заявил, что он против выступления на Кубке мира без флага и гимна России.

«Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от FIDE на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого», – прокомментировал Сергей Карякин

В 2015 году Сергей Карякин выиграл Кубок мира по шахматам, тогда он также проходил в Баку. На предыдущем Кубке мира, который в 2021 году прошел в Сочи, Карякин занял второе место.