Французы освистали украинскую теннисистку за отказ пожать руку белоруске

Автор: Сергей Агутин
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над спортсменкой из Украины Мартой Костюк в первом круге турнира «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:2.

После игры побежденная украинка отказалась пожать руку соперницы. За это болельщики освистали ее.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.

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