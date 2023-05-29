Французы освистали украинскую теннисистку за отказ пожать руку белоруске

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над спортсменкой из Украины Мартой Костюк в первом круге турнира «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:2.
После игры побежденная украинка отказалась пожать руку соперницы. За это болельщики освистали ее.
«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.
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