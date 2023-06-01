В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Автор: Гузель Галимова
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Гидрометцентр объявил в Ленобласти и Петербурге «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

В Петербурге и Ленобласти порывы ветра местами будут достигать 15 м/с. В этой связи в двух регионах до 21:00 1 июня будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Кроме того, в Ленобласти в ночь на 2 июня ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).

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