В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Гидрометцентр объявил в Ленобласти и Петербурге «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
В Петербурге и Ленобласти порывы ветра местами будут достигать 15 м/с. В этой связи в двух регионах до 21:00 1 июня будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.
Кроме того, в Ленобласти в ночь на 2 июня ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.
Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).
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31.05.2023 88