В Петербурге появится велосипедная зона на три километра

В Санкт-Петербурге для любителей велосипедов появится новая дорожка по маршруту «Улица Коллонтай — Дальневосточный проспект». Как сообщает «Петроград», завершить работы по ее созданию планируется до конца ноября 2023 года, а благоустройство пройдет в четыре этапа.

Общая протяженность велосипедной зоны составит 3,1 километра. Власти намерены создать больше 17 км велодорожек, которые будут расположены в Московском, Фрунзенском, Приморском, Невском районах города. Работы планируется завершить до 2025 года.

Кроме того, в 2022 году специалисты уже благоустроили свыше девяти километров новых маршрутов, которые растянулись в Курортном, Пушкинском и Красногвардейском районах Петербурга. Всего в городе функционирует 42 веломаршрута общей протяженностью около 143 км.