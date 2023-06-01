«Восхода солнца» может не быть: жители дома сражаются с коммунальщиками за уникальный витраж в Петербурге

Жители дома № 5 на Введенской улице переживают за сохранность уникального витража «Восход солнца». Он находится в окне одной из парадных. Недавно коммунальные службы начали менять старые деревянные окна на стеклопакеты.

Очевидцы поделились своими опасениями в Telegram-канале «Общество Старый Петербург». По словам председателя Совета дома, работы по демонтажу не согласованы с собственниками.

Как сообщают «Невские Новости», пять лет назад таких витражей было два. Но работники ЖКС сняли и выбросили один витраж, заменив окна в парадной на новые, но обычные.