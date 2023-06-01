Продают под видом гаража: чиновники Петербурга вновь выставили на торги зеленый сквер, который защищают жители, активисты и депутат

Автор: Сергей Агутин
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В марте 2023 года лот хотели продать за 41,6 млн рублей. На защиту участка встали активисты и местные жители, которые высадили и вырастили на территории деревья. Градозащитники обратились в Следком. Отменить торги пытался и депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, обратившись к вице-губернатору Валерию Пикалеву, это не принесло результатов. Однако сделка, судя по всему, тогда сорвалась.

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Фото: nevnov.ru

Правообладателем территории является комитет имущественных отношений. Как сообщают «Невские Новости», спустя 1,5 месяца территорию снова выставили на продажу. Заявки принимаются до 5 июня. Почему сорвалась первая сделка, неизвестно.

«Стоит обратить внимание на то, что жители участвовали в восстановлении зеленых насаждений в этом месте. Но со стороны исполнительной власти надо взаимодействовать с ними. Стоит проработать варианты с сохранением зоны зеленых насаждений, которые в городе сейчас требуются, учитывая застройку. Зеленые насаждения, скверы, надо создавать все новые и новые места», – отметил депутат Андрей Рябоконь

Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков так же согласен, что в городе на недостаточно зелени.

«Зачем вырубать сквер, застраивать его? Недостаток зелени плохо сказывается на здоровье петербуржцев. Вообще климат неважнецкий в городе на Неве, так еще и зелени нет в достаточном количестве. Это и визуально делает городскую среду более убогой», – рассказал Андрей Пешков 

По мнению координатора движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, участок продают под видом гаража.

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Фото: nevnov.ru
«Заброшенный гараж маленький там действительно есть. Он занимает считанный процент от участка, но к нему прирезали большую территорию и продают ее. Новый владелец сможет делать там все, что захочет. Не исключено, что там появится жилой дом. В городе уменьшается с каждым годом количество деревьев, зелени, а они должны быть в каждом дворе! Поэтому тот факт, что недалеко от этого места есть парк, не меняет ситуацию», – сообщил Дмитрий Литвинов.
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