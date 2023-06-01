Продают под видом гаража: чиновники Петербурга вновь выставили на торги зеленый сквер, который защищают жители, активисты и депутат

В марте 2023 года лот хотели продать за 41,6 млн рублей. На защиту участка встали активисты и местные жители, которые высадили и вырастили на территории деревья. Градозащитники обратились в Следком. Отменить торги пытался и депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, обратившись к вице-губернатору Валерию Пикалеву, это не принесло результатов. Однако сделка, судя по всему, тогда сорвалась.

Правообладателем территории является комитет имущественных отношений. Как сообщают «Невские Новости», спустя 1,5 месяца территорию снова выставили на продажу. Заявки принимаются до 5 июня. Почему сорвалась первая сделка, неизвестно.

«Стоит обратить внимание на то, что жители участвовали в восстановлении зеленых насаждений в этом месте. Но со стороны исполнительной власти надо взаимодействовать с ними. Стоит проработать варианты с сохранением зоны зеленых насаждений, которые в городе сейчас требуются, учитывая застройку. Зеленые насаждения, скверы, надо создавать все новые и новые места», – отметил депутат Андрей Рябоконь

Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков так же согласен, что в городе на недостаточно зелени.

«Зачем вырубать сквер, застраивать его? Недостаток зелени плохо сказывается на здоровье петербуржцев. Вообще климат неважнецкий в городе на Неве, так еще и зелени нет в достаточном количестве. Это и визуально делает городскую среду более убогой», – рассказал Андрей Пешков

По мнению координатора движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, участок продают под видом гаража.

«Заброшенный гараж маленький там действительно есть. Он занимает считанный процент от участка, но к нему прирезали большую территорию и продают ее. Новый владелец сможет делать там все, что захочет. Не исключено, что там появится жилой дом. В городе уменьшается с каждым годом количество деревьев, зелени, а они должны быть в каждом дворе! Поэтому тот факт, что недалеко от этого места есть парк, не меняет ситуацию», – сообщил Дмитрий Литвинов.