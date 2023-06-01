Мужчина в кепке ограбил аптеку в Мурино. От мелочи отказался

Мужчина в кепке и черной куртке зашел в аптеку на улице Авиаторов Балтики в Мурино. Когда фармацевт вышла дать ему нужный препарат из-за закрытой витрины, он вынул нож.

Испуганной сотруднице аптеки агрессор приказал «идти в кассу». Фармацевт зашла за прилавок и отдала ему всю наличность – 1 250 рублей. На предложенную мелочь злоумышленник ответил: «Глупости, не надо».

Решается вопрос об уголовном деле.