Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо»

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 31 мая сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге Ленобласти нажали на тревожную кнопку из-за подозрительного пакета у входа.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии обнаружили в пакете 103 охотничьих патрона различного калибра. Они оцепили территорию и по записям с камер видеонаблюдения определили, что пакет оставила одна из посетительниц.

Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо» патроны, парк, Монрепо, Ленобласть, Выборг
Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо» патроны, парк, Монрепо, Ленобласть, Выборг
Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо» патроны, парк, Монрепо, Ленобласть, Выборг
Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо» патроны, парк, Монрепо, Ленобласть, Выборг
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Женщину нашли на территории парка, задержали и доставили в полицию. Она пояснила правоохранителям, что нашла дома принадлежащие ее умершему супругу боеприпасы и собиралась сдать их в полицию, однако, заехав по пути в парк, случайно оставила пакет с патронами у входа.

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Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо» патроны, парк, Монрепо, Ленобласть, Выборг
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