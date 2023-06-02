Женщина забыла пакет с сотней патронов у входа в выборгский парк «Монрепо»

Вечером 31 мая сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге Ленобласти нажали на тревожную кнопку из-за подозрительного пакета у входа.
Прибывшие на место бойцы Росгвардии обнаружили в пакете 103 охотничьих патрона различного калибра. Они оцепили территорию и по записям с камер видеонаблюдения определили, что пакет оставила одна из посетительниц.
Женщину нашли на территории парка, задержали и доставили в полицию. Она пояснила правоохранителям, что нашла дома принадлежащие ее умершему супругу боеприпасы и собиралась сдать их в полицию, однако, заехав по пути в парк, случайно оставила пакет с патронами у входа.
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01.06.2023 152