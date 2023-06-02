В Ленобласти разыскивают браконьеров, застреливших краснокнижных птиц в заказнике «Кивипарк»

В Ленобласти разыскиваются браконьеры, которые занимались отстрелом белощеких казарок, занесенных в Красную книгу региона, и лебедей-шипунов в государственном природном заказнике «Кивипарк».

Браконьеры даже сняли, как разделывали птицу.

Фото: Токсовские озера/ВКонтакте

Информация о браконьерах была опубликована в группе «Токсовские озера» в ВК. Они орудовали в заказнике в период с 15 по 16 мая 2023 года. При этом с 20 апреля по 15 июля остров Стоглаз официально закрыт для посещения из-за периода гнездования перелетных птиц.

Происшествием уже заинтересовались специалисты областного комитета по охране животного мира, а также сотрудники правоохранительных органов. Браконьеров разыскивают.