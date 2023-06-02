В России сформируют две армии и новые подразделения ВС

В Вооруженных силах (ВС) России в 2023 году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа — Московский и Ленинградский.

Об этом заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России».

По его словам, масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году, а также по выполнению организационных мероприятий необходимо выполнить в сжатые сроки.