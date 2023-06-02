Видео: в Петербурге мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку

Серьезное ДТП произошло утром 2 июня на Васильевском острове в Петербурге.

По предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai Solaris решил развернуться с крайней правой, в этот момент в левой полосе на полной скорости ехал мотоциклом Honda.

Видео: Мэш на Мойке

В результате столкновения оба водителя получили тяжелые травмы. Мотоциклист находится в крайне тяжёлом, за его жизнь борются врачи.