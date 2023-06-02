Видео: в Петербурге мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку

Серьезное ДТП произошло утром 2 июня на Васильевском острове в Петербурге.
По предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai Solaris решил развернуться с крайней правой, в этот момент в левой полосе на полной скорости ехал мотоциклом Honda.
Видео: Мэш на Мойке
В результате столкновения оба водителя получили тяжелые травмы. Мотоциклист находится в крайне тяжёлом, за его жизнь борются врачи.
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