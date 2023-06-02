Бастрыкин предложил наказывать операторов кикшеринга за нарушения правил аренды электросамокатов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал законодательную инициативу «Единой России», которая предполагает ограничение скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 км/ч, а также запрет езды по пешеходным улицам.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», за последние три года дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению депутатов, без законодательных ограничений риски получения гражданами серьезных травм будут расти, поскольку растет популярность электросамокатов и электровелосипедов.

Предложение поддержал глава СК Александр Бастрыкин. Он считает, что предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием СИМ.

Также Александр Бастрыкин настаивает на необходимости разработки четких мер ответственности для сервисов аренды самокатов и иных СИМ, если они не будут соблюдать и контролировать условия эксплуатации сдаваемого в аренду транспорта.