Михаилу Мишустину швырнули под ноги российский планшет

Председатель правительства Михаил Мишустин посетил конференцию «Цифровая индустрия промышленной России». На конференции находился стенд с отечественным планшетом KVADRA_T от компании YADRO.

Когда Михаил Мишустин подошел к стенду с планшетом, его сопровождали представители IT-компании и заместитель Дмитрий Чернышенко. Во время встречи спикеры YADRO рассказывали о преимуществах продукта и не раз упоминали о его ударопрочности.

Михаил Мишустин осматривал планшет, отмечая, что он чуть тяжелее, чем зарубежные аналоги. Дмитрий Чернышенко резко выхватил KVADRA_T из рук председателя правительства и швырнул планшет прямо под ноги.

Как выяснилось позже, он хотел проверить прочность изделия. Планшет успешно прошел эту внезапную проверку.