Беспилотный трамвай разработают в Петербурге к 2026 году

Соответствующее решение приняли участники научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Об этом сообщают «Невские Новости».

Полностью автоматизированный (беспилотный) трамвай появится к 2026 году. Решение об этом приняли на научно-техническом совете Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге.

Полигон для испытания новых усовершенствованных систем обустроят на базе Горэлектротранса. На площадке также будут тестировать оборудование транспортных средств и обучать водителей управлению умными трамваями.