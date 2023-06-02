Беспилотный трамвай разработают в Петербурге к 2026 году

Соответствующее решение приняли участники научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Об этом сообщают «Невские Новости».
Полностью автоматизированный (беспилотный) трамвай появится к 2026 году. Решение об этом приняли на научно-техническом совете Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге.
Полигон для испытания новых усовершенствованных систем обустроят на базе Горэлектротранса. На площадке также будут тестировать оборудование транспортных средств и обучать водителей управлению умными трамваями.
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01.06.2023 101