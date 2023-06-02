В шести районах Петербурга с 4, 5 и 6 июня будет ограничено движение автомобилей

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

Дорожное движение ограничат в шести районах Петербурга с 4, 5 и 6 июня — сообщают Невские Новости.

Работы по укладке асфальтового покрытия и замене труб пройдут в Выборгском, Кировском, Приморском, Пушкинском, Московском и Красногвардейском районах.

В ГАТИ рекомендуют водителям планировать маршрут с учетом ограничений, а также обращать внимание на информационные щиты и указатели.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Кирилл Конторщиков

Ранее стало известно, что беспилотный трамвай разработают в Петербурге к 2026 году.