В шести районах Петербурга с 4, 5 и 6 июня будет ограничено движение автомобилей

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.
Дорожное движение ограничат в шести районах Петербурга с 4, 5 и 6 июня — сообщают Невские Новости.
Работы по укладке асфальтового покрытия и замене труб пройдут в Выборгском, Кировском, Приморском, Пушкинском, Московском и Красногвардейском районах.
В ГАТИ рекомендуют водителям планировать маршрут с учетом ограничений, а также обращать внимание на информационные щиты и указатели.
Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Кирилл Конторщиков
Ранее стало известно, что беспилотный трамвай разработают в Петербурге к 2026 году.